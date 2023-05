Napoli, tra Udine ed il Maradona: la lunga attesa

Giornata da…lunga attesa. La città si prepara e si prepara l’organizzazione alla festa. Scrive Il Mattino: “Anche stasera, come accaduto per ieri, mobilità limitata, e dunque attenzione ai 90 varchi di accesso dislocati in lungo e in largo nella città. Attenzione, dunque, per chi stasera dovrà raggiungere il Maradona. Saranno in funzione i mezzi pubblici, con il prolungamento dell’orario di chiusura – per quel che riguarda il trasporto su ferro, e dunque metropolitane e funicolari – alle due di notte. Prove generali di vittoria.”

Factory della Comunicazione

Il fulcro sarà il Maradona, lo stadio gremito senza che vi giochi il Napoli. Scrive ancora il quotidiano cittadino: “Un evento i cui proventi saranno destinati in beneficenza, una bella iniziativa che ben si incasella con il clima positivo che si respira in città. Già, perché sono tantissimi i napoletani che avrebbero voluto spostarsi a Udine per assistere alla partita che potrebbe rivelarsi decisiva per lo scudetto. Considerando che i tagliandi per lo stadio friulano erano esauriti per gli ospiti (a Udine ci saranno comunque circa 12mila tifosi azzurri, molti dei quali provenienti in prevalenza dalle province del Nord Italia), la soluzione di aprire i cancelli dello stadio di Fuorigrotta e di impiantare i maxischermi è apparsa la migliore. Tra i tifosi al Maradona non è esclusa la presenza di De Laurentiis”