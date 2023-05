Gennaro Iezzo: “Gigi Riva mi chiamò per andare in tournée con la Nazionale, vi dico la mia risposta”

Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex , nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex Napoli

“La nostra promozione fu un miracolo, qualcosa di indescrivibile. Ci sono tanti ricordi bellissimi di quella giornata, una su tutte è l’entrata per guardare un po’ il manto erboso e vedemmo lo stadio pieno, i tifosi mischiati a guardare insieme la partita. Fu la giornata più bella, si vedeva il vero senso dello sport, per chi fa questo mestiere e vive per lo sport, è uno dei segnali più belli del calcio. Ci sono state poi le emozioni della partita, dovevamo aspettare anche l’altro risultato. Un po’ come la partita di stasera. Saluto al portiere alla sua curva? Il mio rito scaramantico dei tre saltelli finito accompagnato dagli ‘olè’ dello stadio è un momento dove ti caricano a mille. Quando salivo quelle scalette e sentivo già il boato dello stadio impazzivo. Buffon o Zoff? Ho vissuto Zoff da ragazzino, insieme a Castellini sono i miei idoli.