“Ecco quanti gol può fare stasera il Napoli”, la previsione di Bruno Giordano

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Bruno Giordano, ex Napoli:

“Il 4 maggio viene sempre ricordato come una data infausta per la tragedia di Superga scolpita nei tifosi e nel popolo italiano. Vincere oggi sarebbe bello per poter aprire una parentesi felice ed aprire un ciclo con il Napoli. Un piccolo apporto a questa vittoria l’hanno dato anche gli uomini del passato che hanno messo un mattoncino per volta per arrivare ad oggi. 10 maggio ‘87? Avevo Oriali al mio fianco che giocava con la Fiorentina e mi disse di non aver mai visto uno spettacolo del genere. Il cielo era già tutto azzurro. Il pubblico ci ha ascoltato, chiedemmo di non invadere il campo e noi siamo stati sotto le curve con loro per festeggiare. Insieme cantavamo cori per Diego, non c’è mai stata invidia, siamo sempre stati pronti a sostenerlo. La sua grandezza è che dal magazziniere al presidente trattava tutti allo stesso modo. Mi ha sempre detto che aveva un debole per me, c’era affinità anche al di fuori del campo. Udinese-Napoli? Se il Napoli gioca da Napoli, stasera, fa tre gol. È bello rivedere il Napoli campione. Punizione sul finale contro la Fiorentina buttata fuori di proposito? Diciamo che Diego la fece battere a me perché tirava sempre lui”.