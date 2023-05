Roberto Insigne: “Strano vedere il Napoli senza Lorenzo”

Roberto Insigne ha appena raggiunto la promozione in serie A con il Frosinone. Ha rilasciato un’intervista a TMW ed ha parlato anche del Napoli e del fratello: “Il fatto di non poterlo più vivere quotidianamente mi ha fatto molto soffrire, non è stato facile vederlo lasciare Napoli e il Napoli dopo 11 anni, per me non è la stessa cosa la squadra senza di lui, ma so che ha preso questa decisione per la sua crescita personale e il bene dei suoi figli. Ma non avrebbe mai voluto giocare contro il Napoli, e Toronto è stata la scelta migliore. Lo Scudetto ai partenopei? Non succedeva da 33 anni, dire che da napoletano sono felicissimo è riduttivo. Il Napoli ha dominato questo campionato, e lo Scudetto è meritato, sarà bello vedere la festa di una città intera: spero che tutto ciò, questo bello che hanno creato, sia la base di partenza per il prossimo anno”.

