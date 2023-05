Padovan: “Calo Napoli? Sarebbe arrivato anche senza una vittoria anticipata”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com: “Il merito dello Scudetto è totalmente e completamente di Spalletti, che di questi periodi veniva addirittura contestato dai tifosi del Napoli. Il merito non va diviso con Giuntoli e De Laurentiis, che anche lui si era interrogato sul fatto che Spalletti fosse o meno l’allenatore giusto per gli azzurri. Questi erano dubbi che aveva avuto persino il presidente del Napoli ed il suo merito è stato solo di riconfermare Spalletti in panchina. Il resto è farina del sacco del tecnico, che ha ricostruito una squadra indebolitasi dopo gli addii dei tanti big. Spalletti è stato l’aggiustatore, quello che ha ricostruito tutto dai rottami dell’estate, per quanto il mercato sia stato di valore. Chiaro che ci sono anche meriti di De Laurentiis e Giuntoli, ma senza Spalletti forse lo Scudetto non sarebbe mai arrivato. Il Napoli in calo? Anche senza la vittoria in largo anticipo, sarebbe arrivata comunque. Nei napoletani leggo tanto entusiasmo per lo Scudetto, ma anche qualche frustrazione per la Champions e li capisco. Il Napoli per me è tra le prime quattro in Europa per tanti fattori e non essere arrivati in semifinale è un punto di disagio e di dolore. Mai come quest’anno avrebbe meritato un posto in finale. Ora tra le due italiane, chi arriverà non la vincerà: dall’altra parte ci sono mostri sacri“.

