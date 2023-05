Nino Simeone, consigliere comunale, parla degli orari dei mezzi pubblici per domani

, nel corso di, è intervenuto, presidentedeldi Napoli : “Ho fatto richiesta di fare prolungamenti fino alle 4 del mattino, ritengo sia la proposta più fattibile, anche se avrei preferito fare h24. Purtroppo, l’accordo con i sindacati da parte dell’amministrazione comunale – parlando delle funicolari e metro 1 – è fino alle 2 del mattino. Resto basito e preoccupato per i collegamenti della Linea 2, quella che collega Gianturco con Pozzuoli che ferma a Piazzale Tecchio a Fuorigrotta e per la cumana che raccoglie l’area flegrea, perché l’accordo è fino a mezzanotte. Qualcuno mi deve spiegare – e spero che il Prefetto o qualche suo delegato – se la partita finisce alle 23:00 e la gente uscirà non prima di mezzanotte, come tornano a casa? Diventa un problema di ordine pubblico. Ho sentito il sindaco che può fare davvero poco perché la gestione è in capo alla Regione e Ferrovie dello Stato, fino alle 2 potrebbe bastare, io avevo chiesto fino alle 4. Sto cercando di dare il mio umile contributo e devo dire che ci sono dei margini sull’accordo. La premessa è che le maestranze vogliono lavorare anche tutta la notte e ne ho certezza. Ho parlato con i sindacati e mi hanno detto di poter lavorare anche h24 come già fatto nella precedente nottata dove hanno funzionato solo Linea 1 e funicolari. Ferrovie dello Stato ha avuto grossi problemi ed era di giorno, hanno dovuto chiudere le stazioni per un imbecille che ha acceso un fumogeno interrompendo il flusso veicolare. Non ho capito, invece, quale genio ha deciso di chiudere alcune stazioni della Cumana. Il problema è sempre lo stesso: sul tavolo della sicurezza si discute di ordine pubblico e sicurezza con Prefetto, Questore, Sindaco, De Laurentiis e tutte le forze dell’ordine, quando si discute di trasporti bisognerebbe esserci un tavolo parallelo presieduto da chi ne capisce in materia. L’unico tavolo che c’è è quello presieduto dal Prefetto che demanda a chi di competenza di mettere in sede il servizio di trasporti, uno degli elementi fondamentali per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Non sto criticando il Prefetto che ha già fatto miracoli in questi giorni, sfido chiunque a gestire una situazione critica come quella che stiamo vivendo a Napoli. Chiudere una città e presidiare 90 varchi non è uno scherzo, non è semplice, non metti i carri armati. Piazza San Carlo di Torino? È uno dei motivi per i quali nella città di Napoli – che è 5 volte Torino – non possiamo consentire un assembramento di tale natura che diventa di difficile gestione, basta un nulla per guai enormi. Ecco perché si è deciso di decentrare in 4-5 piazze i festeggiamenti: Piazza Mercato, Piazza del Plebiscito, all’interno dell’ex Base NATO, Piazza Giovanni Paolo II a Scampia e lo stesso Stadio Maradona così che tutti coloro che si recano a Napoli possano godersi lo spettacolo. Rai per la festa del Napoli? Non organizzerei una festa con cantanti, ritengo sia più utile festeggiare l’emozione di un traguardo della squadra e di tutta la città mettendo tutti in circolo, non creando punti di ritrovo dov’è sempre maledettamente complicato gestire l’ordine pubblico. De Laurentiis apre il Maradona a 5 euro? Ten ‘o cor ‘int ‘o zucchero (ride, ndr). Ho chiesto a chi di competenza di intervenire a chi di competenza di dialogare con il Ministero degli Interni perché non è possibile ciò che stanno vivendo i nostri amici tifosi per l’Italia. Non ho sentito una sola parola: ho scritto al Ministro e spero che il sindaco faccia sua la mia nota. Nessuno ha detto niente, perché lo fanno solo con i napoletani? Per loro sfortuna, questa volta a vincere non è solo la squadra, ma la città ed i napoletani“.