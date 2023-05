Miano, ex azzurro: “Gli altri possono sfottere quanto vogliono ma lo scudetto è del Napoli ed è meritatissimo”

L’ex calciatore del Napoli, Paolo Miano, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Sono tifoso del Napoli, sono molto felice per lo scudetto. Ho una lunga militanza nell’Udinese ma tifo Napoli da sempre dopo e nonostante la mia esperienza non positivissima nel Napoli. Ma per quella esperienza in riva al Golfo ma ho sempre una simpatia. Il fatto che possa festeggiarlo a Udine mi fa ancora più piacere perché nel Napoli ci sono due ragazzi che conosco, il primo è Meret che è friulano e che può diventare campioni d’Italia nella città che lo ha lanciato. Il secondo è Piotr Zielinski, un bravissimo ragazzo che merita questi palcoscenici e queste vittorie. Sfottò per la festa rimandata domenica? Chi esagera è forse perché non sa perdere. Nel calcio bisogna saper vincere ma anche riconoscere i meriti all’avversario. Gli altri possono sfottere quanto vogliono ma lo scudetto è del Napoli ed è meritatissimo. Il Napoli ha giocato un calcio spettacolare e ha strameritato questo titolo. Festeggerò appena sarà matematico indossando la maglia di Maradona che conservo gelosamente. Che Udinese troverà il Napoli? Farà la sua partita, per come la vedo un punto accontenterebbe tutte e due, e sarebbe festa per tutti. Il Napoli è più squadra, è più forte e proverà a vincere, ma troverà una squadra agguerrita nonostante le assenze. L’Udinese ha disputato un buon campionato, forse poteva fare di più dopo un ottimo inizio, ma da friulano ricordo che è la squadra di una città piccola, di 100mila abitanti, che da 30 anni sta in serie A con uno stadio di proprietà. Non c’è proprio nessun motivo per recriminare”.

