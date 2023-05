Il patron ha chiesto che l’aereo del Napoli atterri a Grazzanise

Tra i provvedimenti da adottare in vista delle festa scudetto e del rientro degli azzurri da Udine, ieri Aurelio De Laurentiis aveva parlato di un atterraggio previsto nella tarda mattinata di venerdì, o addirittura nel primo pomeriggio. Sì, ma dove? In precedenza si era detto di blindare Capodichino…Il patron del Napoli ha chiesto che il Napoli possa atterrare in altro aeroporto, nello specifico Grazzanise. Si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

Factory della Comunicazione

“Aurelio De Laurentiis spadroneggia tra i rappresentanti istituzionali. Chiede al telefono, mentre è in riunione in prefettura per organizzare la festa dell’atteso scudetto del 4 giugno, di fare atterrare l’aereo di ritorno dalla trasferta di Udine, venerdì, con la squadra del Napoli a bordo, a Grazzanise, per evitare l’assalto dei tifosi come è avvenuto la volta scorsa, di notte, a Capodichino. Poi, nell’attesa di ottenere la dovuta autorizzazione militare, dato che Grazzanise è uno scalo gestito dall’Aereonautica, e dopo aver ricevuto il no per l’impossibilità di fare atterrare l’aereo a Salerno, dove sono tuttora in corso i lavori per l’allungamento della pista, riprende e lancia la sua sfida imprenditoriale alle lungaggini burocratiche”.