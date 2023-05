D’Agostino: “Il migliore della stagione del Napoli? Il duo Spalletti-Giuntoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gaetano D’Agostino, ex centrocampista dell’Udinese: “Udinese-Napoli sarà un incrocio particolare per Spalletti. Lo Scudetto però è un risultato talmente importante che l’emozione del ritornare in Friuli passerà in secondo piano. La vera emozione sarà quella che succederà dopo, a patto di vedere cosa succederà già stasera tra Lazio e Sassuolo. Il Napoli ha sei match point, ma domani sarà la volta buona per festeggiare. Dopo tanta attesa, se non dovesse vincere la Lazio non dispiacerebbe ai calciatori del Napoli (ride ndr)… Sarebbe un alleggerirsi delle responsabilità e un sospiro di sollievo anche per i calciatori che comunque dovranno superare una gara difficile. Ad Udine non sarà una passeggiata. Il migliore della stagione del Napoli? Il binomio Spalletti-Giuntoli, senza dubbio. Credevo occorresse molto più tempo per far ripartire questa squadra, ma Giuntoli è uno dei migliori direttori sportivi in Italia. E Spalletti ha accelerato l’opera del proprio DS con un vero e proprio capolavoro in campo. Zielinski? A me fa impazzire per come gioca, sa usare entrambi i piedi. E’ normale che se avesse raggiunto dei livelli ultraterreni, sarebbe andato via già 2-3 anni. Resta però fortissimo. Le big hanno aspettato il suo salto di qualità dal punto di vista mentale, ma a volte si piace tantissimo e questo lo penalizza. Samardzic può raggiungere i suoi livelli, ma è un mancino ed è un giocatore diverso rispetto a Zielinski. Il piano di Sottil? Si chiuderà, proverà poi a ripartire. Con questo Napoli è impossibile aprirsi e prenderli alti, altrimenti ti fai davvero male“.

