Campo o albergo, sì o no, Spalletti porta tutti ad Udine

Se per qualcuno il concetto non fosse chiaro, un gruppo è un gruppo e si fa tutto insieme. Spalletti per la trasferta di Udine (che potrebbe essere decisiva) convoca tutti. Ne scrivono Gazzetta e Cds:

Factory della Comunicazione

“Tutti a Udine, ma proprio tutti, come è giusto che sia perché se dovesse essere scudetto – oggi o domani poco cambia – va festeggiato senza nessuna assenza. Così partiranno con il gruppo anche Politano e Mario Rui, nonostante non siano in condizione di scendere in campo alla Dacia Arena. Il concetto di spogliatoio, del resto, mai come quest’anno è stato fondamentale in casa Napoli ed a crearlo hanno contribuito anche coloro che sono scesi in campo di meno e quelli che lavorano dietro le quinte (dallo staff sanitario ai magazzinieri). Così, Spalletti non ci ha pensato un attimo ed ha convocato per questa insolita trasferta anche i calciatori che sono infortunati“.

Così il Corriere dello Sport: “Tutti. Anche quelli che non potranno giocare, gli infortunati: il Napoli vola a Udine al completo. Si allenerà, il signor Luciano parlerà e poi il gruppo partira verso la storia al gran completo. Politano e Mario Rui compresi, ancora alle prese con i rispetti problemi rimediati nella maledetta notte di Champions con il Milan al Maradona. E se sarà scudetto in albergo o in campo, beh, poco importa: nessuna dovrà mancare“.