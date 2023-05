Buccheri, giorn.: “E’ bello che questa festa sia dilatata”

Il giornalista de La Stampa, Guglielmo Buccheri, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “La festa scudetto sfumata? Mi sento di sposare la riflessione di Spalletti quando ha detto che è comunque un dilazionare la festa e le emozioni. E’ come dare un bacio dopo un altro. Dopo lo sfottò momentaneo non c’è più spazio per l’ironia perché il Napoli lo ha già vinto. E’ bello che questa festa sia dilatata, poi la matematica può arrivare già oggi se la Lazio non vince. Ci può stare un Napoli in calo, non è una squadra particolarmente sgonfia, è proprio il periodo della stagione in nessuna compagine corre a mille all’ora. Poi bisogna dare anche meriti alla Salernitana che è in un grande momento, con 9 risultati utili consecutivi, e che è in un finale ottimo. L’unica cosa che per me sbagliata è stata per me lo spostamento della partita, forse si poteva evitare il balletto delle date e i rinvii, anche se non conosco nei dettagli le necessità legate all’ordine pubblico”.

