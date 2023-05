Biglietti divorati, il Maradona si è riempito in un’ora e mezza

Non sappiamo quanto tempo sia occorso per riempire la Dacia Arena, ma sappiamo che ce n’è voluto pochissimo per riempire il Maradona. La vendita dei biglietti è partita alle 15 su TicketOne, dopo appena 10 minuti erano già più di 20mila gli utenti in coda, nel pomeriggio file di 70mila e in serata la coda ha superato i 100mila tifosi. Sold out immediato. Il Corriere dello Sport scrive:

Factory della Comunicazione

“Dalla Dacia Arena – esaurita da giorni – sino al Maradona, perché per riempire pure Fuorigrotta, illuminata da otto maxischermi, è bastata un’ora e mezzo di prevendita: biglietti (5 euro, con incasso che detratte le spese andrà in beneficenza) divorati, in tutto saranno 54mila, con decine di migliaia di spettatori in fila virtuale rimasti con il naso all’insù”.