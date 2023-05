Bellissima richiesta di una seconda classe elementare al dirigente scolastco: “Possiamo venire a scuola con i capelli azzurri?”

A dimostrazione, se dovesse ancora servire, che per i napoletani il Napoli è gioia, e non solo un squadra di calcio, si sprecano ormai i gesti d’amore verso gli azzurri per questo terzo scudetto che sta per arrivare. Ultima in ordine di tempo una singolare richiesta di una classe seconda elementare di un istituto di Napoli, come riportato da Fanpage.it.

Gli scolari, bambini di 7-8 anni, si sono rivolti al dirigente scolastico chiedendo di poter festeggiare l’eventuale terzo scudetto del Napoli. “Sono stati veramente troppo carini – racconta a Fanpage.it Piero De Luca, dirigente scolastico dell’ICS “61 Sauro-Errico-Pascoli” – Tutta la classe è venuta stamattina da me in delegazione, portando questa letterina come in “Natale in casa Cupiello”.

Ecco il contenuto della letterina:

“Gentile Preside, il giorno 5 maggio, la classe II Ap chiede di poter venire a scuola con i capelli azzurri per festeggiare lo Scudetto tanto atteso del Napoli, inoltre la classe chiede l’uscita anticipata come regalo da parte vostra. Confidiamo nel vostro buon cuore”.

Con il disegno di un grande cuore azzurro al posto della parola cuore. La letterina è firmata da tutti gli scolari.

“Ho accolto la richiesta – ammette il preside Piero De Luca a Fanpage.it – come potevo dire di no. Anche perché volevo essere io ad andare a scuola con i capelli colorati di azzurro”, scherza il dirigente scolastico, che è un grande tifoso del Napoli.

“Mi sarebbe piaciuto andare da loro a chiedere se potevo andare a scuola con i capelli azzurro. Magari, chissà, si potrebbe estendere l’idea anche a tutta la scuola. Ovviamente col consenso dei genitori”.

“Rispetto alla loro seconda richiesta dell’uscita anticipata – spiega De Luca – ho risposto che dobbiamo prima capire quale sarà l’eventuale piano traffico, anche perché la nostra scuola è molto vicina all’aeroporto dove dovrebbe atterrare la squadra del Napoli di ritorno da Udine. Non sappiamo ancora se ci saranno orari particolari di entrata e di uscita”.

Fonte FANPAGE