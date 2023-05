Venerato: “Beto il più vicino all’azzurro, spero Kim resti. Sulla cessione di Osimhen”

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio: “Samardzic, Becao e Beto sono tre giocatori con tre prospettive diverse e legate ad altrettanti differenti fattori. Beto è il calciatore che pare avere più possibilità di vestire l’azzurro. Un giocatore che piace alla dirigenza ed al tecnico e che potrebbe colmare il vuoto lasciato da Osimhen. Inoltre, per rapporto tra costi e rendimento si avvicina maggiormente ai parametri del presidente De Laurentiis, viste le cifre ormai esorbitanti che ruotano attorno al nome di Hojlund. Becao potrebbe interessare gli azzurri soltanto nel caso in cui Kim possa lasciare le pendici del Vesuvio. È un nome seguito, dunque, ma senza un interesse eccessivo da parte del club azzurro. Possiamo considerarlo il quarto in una lista di difensori opzionati per la prossima stagione. Samardzic mi sembra, infine, il giocatore più lontano dal vestire l’azzurro. I partenopei seguono diversi calciatori in quel ruolo ma senza voler spendere risorse eccessive. La valutazione che l’Udinese fa del ragazzo è superiore a quanto il Napoli ritiene opportuno. Permanenza Kim a rischio? È giusto preoccuparsene in considerazione di una clausola che potrebbe attirare le attenzioni di diversi club di Premier. Il Napoli spera che il coreano faccia una scelta di vita come fatto da Kvara. Kim è uno di quei calciatori che più è rimasto deluso dai quarti contro i rossoneri, e che dunque potrebbe decidere di ritentare l’impresa nella prossima stagione. Mi auguro, come la società, che il giocatore possa seguire il cuore e decidere di restare in azzurro. Post –Ndombele? Molto dipende dai soldi che si avranno in cassa. Con la cessione di Osimhen il club potrà avvalersi di una base economica importante da investire anche in altri reparti, potendo fiondarsi anche su calciatori come Frattesi. Laddove, invece, rimanesse Osimhen, si avrebbe meno forza economica per puntare su calciatori come quello attualmente in forza al Sassuolo, e si sceglierebbero profili sicuramente differenti. Non si escludono, inoltre, colpi di fine mercato, approfittando di qualche esubero di un top club. Non è da escludere nemmeno l’interesse per Hujlmand del Lecce. E’ un nodo che andrà sciolto soltanto in estate. Su Meret c’è da registrare un interesse, soprattutto nei mesi scorsi, del Tottenham per il portiere azzurro. A tal motivo il club partenopeo ha seguito Vicario, sul quale incombe però l’Inter, forte anche dell’eventuale cessione di Onana. Il mio parere, tuttavia, è che il portiere del Napoli nella prossima stagione sarà proprio Alex Meret“.

