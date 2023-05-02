Ufficiale, Serie A – Gli arbitri della 33esima giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 33ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma mercoledì 3 maggio.
ATALANTA – SPEZIA h. 18.00
MARINELLI
PASSERI – COSTANZO
IV: MANGANIELLO
VAR: GUIDA
AVAR: GIUA
JUVENTUS – LECCE h. 18.00
FOURNEAU
ROSSI L. – TOLFO
IV: GHERSINI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: MARIANI
SALERNITANA – FIORENTINA h. 18.00
PEZZUTO
MACADDINO – FIORE
IV: GARIGLIO
VAR: DI PAOLO
AVAR: DIONISI
SAMPDORIA – TORINO h. 18.00
CAMPLONE
BACCINI – TRINCHIERI
IV: MIELE G.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: RAPUANO
H. VERONA – INTER h. 21.00
ORSATO
MOKHTAR – PALERMO
IV: COSSO
VAR: MARINI
AVAR: FABBRI
LAZIO – SASSUOLO h. 21.00
IRRATI
BINDONI – MORO
IV: MASSIMI
VAR: MASSA
AVAR: MUTO
MILAN – CREMONESE h. 21.00
PAIRETTO
CAPALDO – DI GIOIA
IV: MAGGIONI
VAR: BANTI
AVAR: PICCININI
MONZA – ROMA h. 21.00
CHIFFI
ROSSI C. – PERROTTI
IV: MARCENARO
VAR: NASCA
AVAR: LONGO S.
EMPOLI – BOLOGNA Giovedì 04/05 h. 20.45
LA PENNA
CARBONE – GIALLATINI
IV: PERENZONI
VAR: DI MARTINO
AVAR: DI BELLO
UDINESE – NAPOLI Giovedì 04/05 h. 20.45
ABISSO
VALERIANI – GARZELLI
IV: COLOMBO
VAR: DOVERI
AVAR: PAGANESSI