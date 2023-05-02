arbitri serie
CalcioNews

Ufficiale, Serie A – Gli arbitri della 33esima giornata

By Gabriella Calabrese
0

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 33ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma mercoledì 3 maggio.

 

Factory della Comunicazione

ATALANTA – SPEZIA     h. 18.00

MARINELLI

PASSERI – COSTANZO

IV:      MANGANIELLO

VAR:     GUIDA

AVAR:       GIUA

 

JUVENTUS – LECCE       h. 18.00

FOURNEAU

ROSSI L. – TOLFO

IV:      GHERSINI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:       MARIANI

 

SALERNITANA – FIORENTINA       h. 18.00

PEZZUTO

MACADDINO – FIORE

IV:       GARIGLIO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DIONISI

 

SAMPDORIA – TORINO       h. 18.00

CAMPLONE

BACCINI – TRINCHIERI

IV:     MIELE G.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     RAPUANO

 

H. VERONA – INTER     h. 21.00

ORSATO

MOKHTAR – PALERMO

IV:      COSSO

VAR:     MARINI

AVAR:     FABBRI

 

LAZIO – SASSUOLO     h. 21.00

IRRATI

BINDONI – MORO

IV:     MASSIMI

VAR:     MASSA

AVAR:      MUTO

 

MILAN – CREMONESE     h. 21.00

PAIRETTO

CAPALDO – DI GIOIA

IV:      MAGGIONI

VAR:     BANTI

AVAR:     PICCININI

 

MONZA – ROMA     h. 21.00

CHIFFI

ROSSI C. – PERROTTI

IV:     MARCENARO

VAR:      NASCA

AVAR:       LONGO S.

 

EMPOLI – BOLOGNA     Giovedì 04/05 h. 20.45

LA PENNA

CARBONE – GIALLATINI

IV:       PERENZONI

VAR:      DI MARTINO

AVAR:      DI BELLO

 

UDINESE – NAPOLI     Giovedì 04/05 h. 20.45

ABISSO

VALERIANI – GARZELLI

IV:     COLOMBO

VAR:     DOVERI

AVAR:       PAGANESSI

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Ufficiale – Per Udinese/Napoli a fischiare sarà il signor Abisso

Calcio

Torna maggio, tornano le rose e torna pure Mertens!

Calcio

Ultimissime – Il prefetto: “Ci sarà il maxi-schermo al Maradona”

News

Sting: “Io amo Napoli, sono innamorato del suo sound. Il Calcio Napoli è la mia…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.