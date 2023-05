Prefetto di Udine: “Sarà comunque una festa! Il Napoli resterà in Friuli due notti”

“Il dispositivo di vigilanza e “cinturazione” della squadra del Napoli verrà attivato già da domani, visto che esiste la possibilità che vinca lo scudetto al termine della gara della Lazio“: lo ha reso noto il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, che questa mattina ha presieduto un tavolo tecnico con le forze dell’ordine. “Sono stati richiesti rinforzi alla segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza perché vi sia un ulteriore rafforzamento della sorveglianza: il Napoli si fermerà comunque in Friuli per due notti di seguito. Al momento, non c’è nessun problema particolare di ordine pubblico. Ovviamente, si auspica che non ci siano contrasti tra tifoserie. Anche la società Udinese calcio si attiverà affinché ci sia un’attività di mediazione nei confronti degli ultrà bianconeri. Dovrebbe essere una festa o comunque una tranquilla occasione di confronto tra due tifoserie che so essere state spesso contrapposte, ma che, in quest’occasione, non avrebbero nemmeno motivo per avere astio o tensioni“. Secondo le stime, i tifosi napoletani allo stadio dovrebbero essere circa 12 mila: “Oltre ai 1.500 della curva Sud, si stima che circa metà della Dacia Arena sarà occupata da supporter azzurri non residenti in Campania. E’ un impegno in più ma le forze dell’ordine sapranno affrontare questa situazione. Sono previsti rinforzi, è una partita ancora aperta ma su questo faranno tutti il loro dovere. Non ci dovrebbero essere problemi, sarà una festa in ogni caso”, spiega ancora Marchesiello, intervenuto poi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Aspetto da 33 anni questa possibilità e questa soddisfazione (il prefetto è di origine campana, ndr). Però come ho già detto è stato tutto centellinato, ormai è una cosa prevista. Per me sarà una grande soddisfazione e sarò contento come tutti i tifosi del Napoli. Siamo ancora in attesa di sapere a che ora partirà il Napoli da Udine. E’ tutto ancora fluido in divenire“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino