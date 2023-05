Nino Simeone: “Mezzi di trasporto post Udinese-Napoli, farò una richiesta al sindaco”

Il presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli, Nino Simeone, accademico ed editorialista, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato del servizio del trasporto pubblico post Udinese-Napoli:

«Sul fronte trasporti domenica qualcosa è andato storto e dobbiamo fare in modo che i problemi non si ripresentino. La Linea 1 della metro ha funzionato benissimo, bene anche il servizio d’ordine. Il problema lo abbiamo avuto sulla Linea 2, gestione Ferrovie dello Stato, dove ci sono stati intoppi di natura tecnica così come problemi ci sono stati anche per la Cumana.

Considerato che la circolazione in città si bloccherà dalle 21 alle 2, per giovedì vorrei chiedere al sindaco che il servizio di trasporto pubblico non finisca alle 2, per la Linea 1 della metro, a mezzanotte Cumana, Circumflegrea, Linea 2 della metro e Circumvesuviana, ma che sia protratto h24, altrimenti tutti quelli che verranno in città come faranno a tornare? Bisogna fare in modo che tutti possano rientrare a casa. Quindi bisogna chiedere un allungamento del servizio almeno fino alle 4 se non fino alle 6, quando riprende il servizio ordinario»