La Marca: “Napoli, calo fisiologico: è diminuita la velocità nel palleggio non l’intensitaà”

Domenico La Marca, avvocato ed esperto in diritto sportivo è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio: “Nemmeno questo pareggio che ha il sapore certamente della beffa riuscirà a rendere un po’ più amaro un traguardo che il Napoli ufficiosamente ha già raggiunto da mesi. Con l’Udinese arriverà sicuramente la matematica vittoria e la festa che domenica è stata rinviata sarà ancora più spettacolare e durerà tutto il fine settimana e non solo. Con la Salernitana è stata una partita intensa contro una delle compagini più in forma del campionato che al Maradona ha disputato la partita che doveva fare. In questo momento il Napoli è forse meno brillante ma è fisiologico visto l’enorme divario con le altre partecipanti al campionato, difatti non è cambiato la percentuale di possesso palla ma bensì la velocità del palleggio e quest’aspetto favorisce le squadre che oramai hanno capito che per contrastare questo Napoli è necessario fare densità a centrocampo limitando le fonti di gioco azzurre. Pertanto, l’obiettivo del Napoli soprattutto in ottica prossima stagione sarà di venire a capo di questo tipo di incontri in tal senso insistere sulla soluzione di Raspadori sotto punta potrebbe essere la strada giusta, la presenza dell’ex Sassuolo con la Salernitana in qualche modo aveva fatto saltare i dettami tattici di Sousa che a centrocampo si era ritrovato in maniera improvvisa in difficoltà proprio nell’imbrigliare la mediana avversaria“.

Factory della Comunicazione

Fonte: IlSognoNelCuore.com