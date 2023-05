Giordano: “Il Napoli ha vinto lo scudetto dopo il 5-1 alla Juventus, ha distrutto il campionato”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte:

«Il Napoli ha già vinto da oltre tre mesi lo scudetto, quindi non c’è nessuna delusione che tenga. E’ una dimensione nuova ed entusiasmante pianificare come e quanto gli pare e piace la festa, perché è già dentro ad essa, nulla impedisce di godersi il raggiungimento del sogno scudetto , persino di perderle tutte, 6 su 6 e di vincere lo stesso. Per me il Napoli ha vinto il tricolore dopo il 5-1 sulla Juventus, quella è stata la giornata in cui si è avuta la percezione definitiva della forza della squadra e quella in cui si è iniziato a scavare il solco rispetto alle avversarie. Quella vittoria ha spazzato via ogni perplessità. Il Napoli ha già distrutto e cancellato il campionato, lo vince un mese primo dell’ultimo fischio, una cosa mai vista.

Se arrivasse a Udine, come sembra, arriverebbe in un giorno tragicamente storico, il 4 maggio, quando il Grande Torino è purtroppo scomparso e proprio come i granata leggendari vincerebbe il titolo con cinque partite in anticipo. I festeggiamenti dei salernitani? Ci sta, non capisco perché non avrebbero dovuto, avendo pareggiato in casa dei futuri campioni d’Italia. Con questo punto si avvicinano alla salvezza. Quello che non ci sta è questo clima avvelenato tra due città che non hanno mai avuto motivo di avvelenarsi e non ne capisco la ragione, anche perché ho tanti parenti a Salerno e vi assicuro che sono felicissimi del tricolore del Napoli quando non sono proprio tifosi azzurri”.