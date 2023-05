De Laurentiis: “L’irregolarità costante ci ha penalizzato, ciclo già aperto”

Aurelio De Laurentiis, come spesso accade, è un fiume in piena. In conferenza, dopo il vertice in Prefettura per l’organizzazione della festa scudetto, ha risposto ad alcune domande. Sul ciclo vincente del Napoli ha affermato, come riporta l’edizione on line del CdS:

«Credo si sia aperto già tempo fa. Poi l’irregolarità costante ci ha penalizzato, qualche volta siamo arrivati secondi e mi sento di averne vinti altri di scudetti. Ho vinto scudetto dell’onestà che è la prima regola della mia vita. Quando mio zio Dino mi chiese di andare in America, dissi che volevo restare qui e lui si infuriò. Mi ricordo che dissi a mio padre, guarda questo è un paese complicato, tu ti sei laureato in giurisprudenza e lignue orientali. Sono un guerriero, fidati di me, se dobbiamo lavorare in queso Paese dobbiamo seguire le regole»