De Laurentiis: “8 maxi schermi al Maradona, prezzo di 5 euro”

Durante il vertice tenutosi in Prefettura, la parola al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis:

Factory della Comunicazione

«Mi uniscono ai ringraziamenti al popolo napoletano del Sindaco, perché il popolo Napoletano ha dimostrato grande maturità domenica scorsa. Avevamo preparato una festa, eravamo pronti Paolo Sorrentino ed io a scendere in campo e abbiamo dovuto rimandare. Allora mi è venuto in mente, visto anche la limitazione per il settore ospiti quando si va in trasferta, di dare vita agli schermi che sono al Maradona, con altri 8 schermi per ogni settore. Sono degli schermi supplementare con tutta una connettività che va installata dove poter trasmettere in diretta la trasferta di Udine. Abbiamo dovuto istituire un prezzo simbolico di 5 euro per ogni settore, le vendite stanno iniziando, fino ale 18 per gli abbonati e poi per tutti. Mia caso per li abbonati, ma il tempo stringe e abbiamo dovuto stringere i tempi. Dedotti i costi il resto sarà devoluto in beneficenza. Il Prefetto e il Questore hanno dato il via a un’implementazione per i servizi e la siciurezza, così che tutti insieme vogliamo compagnare il Napoli al traguardo. È chiaro che la mini festa la riproporremo domenica prossima contro la Fiorentina. Nelle conferenze si dicono un mare di parole, sarebbe meglio riprendere, perché quando si scrive si scrivono anche semi stronzate, ogni tanto le leggo cose non rispondenti a realtà».