Rossitto: “Non mi aspettavo un Napoli campione d’Italia. ADL si è confermato un grandissimo imprenditore, tutto ciò che tocca diventa oro”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Rossitto, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Udinese:

Come si prepara la sfida di giovedì?

“Come vuoi prepararle queste partite? Si cercherà di continuare con quanto fatto sino ad oggi, tentando di mantenere la concentrazione giusta per raggiungere il risultato. Spalletti, inoltre, è un allenatore che non molla di un centimetro. Un tecnico sempre sul pezzo e di grande professionalità, che ha dimostrato di avere la giusta mentalità. Saprà garantire alla squadra la concentrazione necessaria. A me dispiace per la gente, speravo che questo non accadesse. Tuttavia, potersi concedere ad ulteriore attesa per poter festeggiare questo risultato storico sarà fantastico, e consentirà al popolo azzurro di godersi ancor più questo risultato”.

Cosa ha dato Paulo Sousa alla Salernitana?

“E’ una squadra che aveva già fatto cose importanti con Nicola. Sousa sta accelerando una maturazione già avviata in passato. Il tecnico portoghese, però, ha potuto dotare la squadra di una mentalità che forse mancava, fautore di un calcio propositivo e di dominio della palla. Di lui mi hanno sempre parlato bene, e forse non ha raccolto quanto meritato in carriera. Tante cose si intuiscono anche da come un allenatore parla… A Salerno ha potuto garantire conoscenza e metodologia”

Mese di aprile abbastanza complicato per il Napoli , quanto peserà questa parte di stagione a Spalletti?

“Non so da quanto capitava che una squadra vantasse venti punti di vantaggio… Il Napoli ha fatto un campionato strepitoso. Raggiungere determinati risultati, in una piazza passionale come Napoli in cui il successo mancava ormai da tanto, è un’impresa che richiede risorse psico-fisiche eccezionali. Le energie sono ridotte, dunque, per quello che è stato un percorso incredibile. Una squadra che ha sempre mantenuto un ritmo altissimo, sia in Coppa che in campionato. È un calo fisiologico che ci si poteva attendere”.

Si aspettava, all’inizio dell’era De Laurentiis, un Napoli Campione d’Italia?

“Non me lo aspettavo. Il presidente ha saputo dimostrarsi imprenditore eccellente, tutto ciò che tocca diviene oro. Tutto ciò che fa viene svolto in maniera egregia, e nel calcio ha saputo dimostrarsi gestore lungimirante. Mantener ei conto in regola e riuscire a raggiungere simili risultati non è per nulla scontato, soprattutto considerati i recenti trascorsi. Oltre a ciò, è fondamentale sapersi circondare di professionisti di valore. Oltre alle evidenze del lavoro svolto dal tecnico, va annoverato anche il direttore sportivo. Giuntoli si conferma dirigente competente e di assoluto spessore, garantendo continuità al lavoro svolto a Carpi. Nessuno si sarebbe aspettato un Napoli del genere, soprattutto dopo un’estate come quella passata, fatta di cessioni eccellenti e dove tutto sembrava finito. Invece, la campagna acquisti è stata un’opera d’arte! I tifosi dovrebbero ringraziare De Laurentiis, ce ne vorrebbero di persone così…”