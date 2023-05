La festa scudetto torna argomento in Prefettura

La festa per lo scudetto del Napoli, organizzata per ieri, è stata rimandata, dopo il pareggio degli azzurri con la Salernitana, e torna quindi argomento di ordine pubblico in Prefettura, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Argomento delicato, questione non ancora chiusa ufficialmente dopo il pareggio del Maradona e che, dopo lo slittamento del derby richiesto dal prefetto napoletano, Claudio Palomba, dovrebbe condizionare ancora la partita con l’Udinese, inizialmente in programma domani alla Dacia Arena ma già spostata alle 20.45 di giovedì nel gioco degli incastri del calendario e degli slot tv. Il nodo, in questo caso, non riguarda il giorno bensì l’orario d’inizio: il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello – tra l’altro nato a Napoli – chiederà al Viminale di prendere in esame l’opportunità di anticipare la partita alle 18 o alle 18.30 (più difficile l’ipotesi ore 15) per motivi di ordine condivisi con il collega Palomba; a sua volta nuovamente interessato nella potenziale gestione dei festeggiamenti nella sua città e di una accoglienza della squadra a Capodichino da parte di migliaia di persone (diecimila dopo la Juve). Organizzazione serale complessa, figuriamoci nel cuore della notte: ecco perché è molto quotata l’ipotesi di aprire il Maradona ai tifosi per la trasmissione della partita e un’eventuale festa con la squadra al rientro da Udine. L’iter è noto: se l’indicazione del ministro sarà positiva, toccherà poi all’Osservatorio e al Casms dare il via all’adozione del provvedimento. Fermo restando che il Napoli potrebbe essere già campione d’Italia mercoledì sera senza scendere in campo”.

