Di Gennaro, ex calc.: “Zielinski negli anni a Napoli ha fatto grandi cose”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

Factory della Comunicazione

“Zielinski negli anni a Napoli ha fatto grandi cose e quest’anno credo sia stato anche più continuo. Ho letto che lo vuole Sarri, ma ci penserei bene perché a Napoli si può aprire un bel ciclo.

Il calcio è cambiato, il gioco è cambiato, ma questa ricerca dal basso non deve diventare una moda. Ci sono dei momenti in cui quando non sei al top, devi cambiare.

L’organico del Napoli è di livello, ma nelle cose belle bisogna trovare anche il modo di migliorare e credo che anche il Napoli sia migliorabile. Questa squadra ha aperto un ciclo e gli addetti ai lavori sapranno rendere questa squadra ancora più forte.