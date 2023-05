De Laurentiis lascia il Maradona poco prima della fine della gara, ma andrà dai suoi ragazzi in settimana

Nulla di fatto per i festeggiamenti per il terzo scudetto che il Napoli attende da 33 anni, ma è solo tutto rimandato a giovedì, quando gli azzurri incontreranno l’Udinese alla Dacia Arena. Ieri il Presidente De Laurentiis, presente al Maradona, ha lascito lo stadio di Fuorigrotta poco prima della fine della gara, pareggiata coi salernitana, ma non perchè deluso o arrabbiato, semplicemente per motivi di logistica. Aveva convocato attorno a sé tutti i suoi affetti, c’era allo stadio anche Luigi che per qualche ora ha messo da parte il Bari che pure vola verso i playoff promozione in serie B. È sorpreso, più che deluso. Proprio non se lo aspettava che tutto non andasse come aveva preventivato.

Factory della Comunicazione

Non passa neppure a salutare Spalletti e la squadra, De Laurentiis. Ma non è certo per ripicca o perché è arrabbiato. Lo fa anche perché sennò sarebbe rimasto intrappolato nel traffico e quindi decide di andar via qualche minuto di anticipo. È ancora stanco per il lungo viaggio di rientro dagli Stati Uniti, ma per festeggiare lo scudetto sarebbe rimasto nello stadio fino a notte. Sa che per venerdì è stata pianificata una cena con Spalletti che vorrebbe ospitare tutto il gruppo azzurro. Ma al momento, anche per motivi scaramantici, non se ne farà nulla. Non è escluso che tra oggi e domani possa andare a Castel Volturno per salutare la squadra e stringere la mano ai protagonisti di questa avventura. Fonte Il Mattino