‘Scusate il ritardo’, le foto dai quartieri spagnoli

‘Scusate il ritardo’ è uno degli slogan utilizzati dai tifosi e tifose del SSC Napoli per ironizzare sull’assenza di una vittoria nel Campionato di Serie A che durava da ben 33 anni.

E ‘Scusate il Ritardo’ è anche il titolo dell’ebook fotografico in oltre 100 scatti, realizzato da Fabio Carbone, per celebrare il terzo scudetto lungamente atteso dai napoletani che vivono a Napoli e da quelli che tifano dal resto d’Italia e dal resto del mondo da dove non fanno mai mancare il loro supporto e attaccamento al SSC Napoli.

Un ebook di fotografie dai quartieri storici di Napoli – Quartieri Spagnoli, Rione Sanità, Rione Forcella, Case Nuove, Pendino, Mercato, ecc. – per raccontare come la città si è vestita al meglio per partecipare ai festeggiamenti del terzo scudetto nella storia calcistica del Napoli.

Il foto-racconto ‘Scusate il Ritardo’ vuole essere anche una guida per i turisti con tanto di indicazioni e coordinate geografiche, che permettono di recarsi sul posto per ammirare di persona le coreografie e le opere d’arte appositamente create per celebrare il terzo scudetto del SSC Napoli.

Per le napoletane e i napoletani all’estero questo libro digitale dove a parlare sono le fotografie, rappresenta un modo per partecipare con Napoli della gioia per il traguardo raggiunto. Giusto un punto di partenza per “ricominciare da 3”.

Per tutti l’ebook è un souvenir digitale per vivere e rivivere il momento storico di cui i cittadini di Napoli e provincia si sentono pienamente partecipi, insieme alla squadra di campioni che in prima persona ha reso possibile questo sogno atteso da oltre una generazione.

‘Scusate il Ritardo’ è anche un racconto fotografico divertente e una guida digitale tra i quartieri storici di Napoli, da scaricare nel proprio smartphone, iPhone, tablet o altro dispositivo mobile, attraverso tutti gli ebook store online nazionali e internazionali. Compresi Kindle di Amazon, Kobo Rakuten, Google Play Libri, Apple Books (iTunes) e le librerie online quali: laFeltrinelli; Ibs.it; Mondadori Store.

L’ebook ‘Scusate il Ritardo’ è venduto al prezzo di 4,80 euro ed è identificabile anche attraverso l’ISBN 9791222099620.

