Sarri (proprio lui): “Il Napoli la festa la farà lo stesso, speriamo il più tardi possibile”

Il destino a volte è incredibile, in questo caso lo è ancora di più, perchè dipenderà proprio da Sarri, l’ex tecnico del Napoli, vicinissimo allo scudetto nel 2018, se gli azzurri vinceranno oggi lo scudetto o la festa sarà rimandata. Sicuramente l’Inter farà la sua partita a prescindere, perchè in palio ci sono i posti Champions. Sarri però è stato chiaro in conferenza stampa, “La festa scudetto è apparecchiata pensando che non faremo risultato con l’Inter. Il Napoli la festa la farà lo stesso, speriamo il più tardi possibile. Pensiamo alla nostra partita”. Inter, Sassuolo e Milan, è una settimana risolutiva: « è importante, ci saranno altre 4 partite». Sarri non vuole che la Lazio si presenti a S.Siro con toni da Settimo Cavalleria: «Fare la voce grossa? Significa andare a dominare, a noi serve convinzione senza presunzione. Nelle partite singole l’Inter è straordinariamente competitiva. Giochiamo da collettivo, non da singoli». La forma. Sarri sfiderà Inzaghi con 7 punti in più: «C’erano 4 squadre più forti di noi. Abbiamo fatto qualcosa in più e le altre qualcosa in meno». Per una Lazio sempre in Champions «manca qualcosa a livello di mentalità, di forza tecnica e tattica. Vogliamo trasformarci da buona squadra a squadra forte, che non sorprende». Fonte CdS

