Salvione: “Il calcio del Napoli, dominio e proposta”

Scudetto del Napoli un esempio per raggiungere il successo attraverso le idee e la competenza? “E’ la vittoria del modello De Laurentiis. Un modello di gestione, di politica aziendale in cui non c’è mai stata incertezza o cambiamento di rotta. Nei periodi difficili ha subìto le contestazioni dei tifosi, ma alla fine ha condotto diciotto anni di gestione finanziariamente solida, capace di raggiungere un traguardo storico come il tricolore. È un esempio che anche gli altri club dovranno seguire”

Spalletti può aprire un ciclo vincente a Napoli? “Luciano è un genio del calcio! Chiunque parli del modo di lavorare di Spalletti, tra dirigenti, collaboratori ed allenatori, tutti sono concordi di parlarne in maniera eccellente. Ha una visione ed una apertura mentale di livello elevatissimo, soprattutto nella preparazione tattica delle gare. Il tecnico non ha nascosto la sua tendenza ad aggiornarsi ed aprirsi verso le innovazioni di altri allenatori, come per esempio Guardiola a Manchester. Un calcio, quello del Napoli, fatto di dominio e proposta. Una gestione di Spalletti, in questi due anni azzurri, fatto di efficacia e godibilità, che ha attirato le simpatie di tanti critici in giro per l’Europa. Un grande merito dell’allenatore che gli ha consentito di stravincere questo campionato. La permanenza di Luciano, il prossimo anno, non è in dubbio”

Giuntoli rimarrà a Napoli? “Bisognerà capire quale potrà essere il futuro del dirigente dopo il campionato. Andrà raggiunto questo risultato storico, e ci sarà tanto da festeggiare. In estate si assisterà a quello che potrà essere lo sviluppo della vicenda, considerando all’interesse forte soprattutto della Juventus. I n tal senso, si è fatto il nome di Accardi, direttore attualmente all’Empoli, come probabile sostituto”