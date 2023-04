SERIE A – Spezia-Monza: un goal per tempo e gli ospiti portano i 3 punti a casa

SERIE A – Ecco il commento della partita di Serie A, per la trentaduesima giornata di campionato, tra La Spezia e Monza. Partita giocata allo Stadio “Alberto Picco“, di Spezia, ed arbitrata da A. Rapuano.

PRIMO TEMPO

Viktor Kovalenko (Spezia), al 19′, aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro sulla sinistra. Michele Di Gregorio è attento però e in tuffo riesce a respingere. GOAL!!!! Patrick Ciurria (Monza) raccoglie uno splendido passaggio e calcia una botta terrificante che si infila nell’angolino basso di sinistra dopo aver toccato il palo. Festeggiano i calciatori ma c’è l’intervento del VAR, che convalida, ed i calciatori festeggiano nuovamente. Carlos Augusto (Monza), al 44′, entra in area e calcia forte il pallone che per poco non termina in rete. Il portiere si fa però trovare pronto e con un’agile parata sventa il tiro. Dopo 2′ minuti di recupero l’arbitro decreta la fine dell aprima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Simone Bastoni (Spezia), al 49′, ha avuto una bella occasione dalla distanza. Il tiro era diretto rasoterra al centro ma Michele Di Gregorio si fa trovare pronto e para in sicurezza. Tutto facile per il portiere, Gianluca Caprari (Monza) al 66′, ha sacrificato la precisone in favore della potenza. Non una gran scelta, palla alta sopra la traversa. Andrea Petagna (Monza), al 77′, scarta con successo alcuni avversari ma poi mette troppa forza nel passaggio verso Patrick Ciurria. Andrea Petagna (Monza), al 90′, ha la palla e cerca di superare il suo diretto avversario. La sua corsa viene però interrotta da Antonio Rapuano che vede un fallo in attacco. GOAL!!!! Al 93′, Carlos Augusto (Monza) aggancia un passaggio in area e scodella il pallone alle spalle di Bartlomiej Dragowski uscito forse troppo dai pali. Dopo 5′ minuti l’arbitro fischia il termine della partita.

A cura di Antonio Pisciotta