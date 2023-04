Passione senza età: “Villa Mary” diventa una curva azzurra

Il Napoli è di tutti e riempie di gioia, in questo momento storico, persone di tutte le età. Forse gli anziani ancora di più. Bell’episodio raccontato dall’ edizione on line de Il Corriere dello Sport: “La passione per il Napoli non ha confini e non conosce età. Bellissima scena all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno dopo l’allenamento della squadra agli ordini di Spalletti. Villa Mary, albergo per anziani, si è trasformata in una sorta di curva, con tantissime persone che, scese per strada o affacciate dai balconi, hanno aspettato l’uscita dei calciatori con tanto di sciarpe, bandiere e cori. Tantissimi gli anziani protagonisti che hanno cominciato a intonare canzoni tipiche della tradizione napoletana legate al calcio e, come risposta, molte auto in transito hanno suonato il clacson creando una tipica atmosfera da stadio. Tanto divertimento e tanta gioia per la vittoria ormai prossima dello Scudetto”

