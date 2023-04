“La vittoria allo Stadium è la chiusura di un cerchio”. Le parole di Cerchione a Sportitalia

Tutti al Var su Sportitalia”.

Il giornalista Luca Cerchione, opinionista di “Tutti al Var”, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni giovedì in prima serata su Sportitalia:

Quanto manca al Napoli per essere Campione d’Italia?

“Indipendentemente da ciò che accadrà negli altri campi, il Napoli ha bisogno di cinque punti per conquistare lo Scudetto, a meno che la Lazio non perda punti. Gli azzurri vincerebbe il titolo in questo weekend in caso di pareggio o sconfitta dei biancocelesti contro l’Inter di Inzaghi, e di successo dei partenopei contro i granata. Se il Napoli, invece, raccoglierà quattro punti tra Salernitana ed Udinese e la Lazio non vincerà in una delle sfide con Inter e Sassuolo, la matematica potrebbe decretare il successo mercoledì. Infine, se il Napoli raccogliesse cinque punti con Salernitana, Udinese e Fiorentina lo Scudetto arriverebbe il sette maggio, indipendentemente dai risultati della Lazio”.

La vittoria dello Stadium la più rappresentativa di questo tricolore?

“E’ la chiusura di un cerchio. Il gol di Koulibaly del 2018, nella stagione dei novantuno punti con lo Scudetto perso poi soltanto sei giorni dopo. Quella dello Stadium è stata una vera mazzata per i bianconeri. Dopo due reti annullate, arriva il gol in extremis del Napoli, con Raspadori in piena solitudine in area e Cuadrado a protestare per un rigore inesistente. A tal proposito, non ho mai visto un direttore di gara segnalare in modo così eclatante, con le mani giunte, una decisione arbitrale. I giocatori hanno giustamente festeggiato a Capodichino, in un modo forse anche lontano da quella che può essere l’aspettativa per una squadra di Spalletti. È il segnale di quanto abbiano meritato questo successo”.

Un Napoli da record?

“Il Napoli può stabilire un record storico. Sono quattro le squadre che hanno vinto il campionato italiano con cinque giornate d’anticipo. La Juventus nel 2019, l’Inter del 2007, la Fiorentina del 1956(con un campionato a diciotto squadre) ed il Torino del 1948. Il Napoli, invece, potrebbe essere la prima squadra della storia del nostro campionato a conquistare lo Scudetto con sei giornate d’anticipo. Stagione straordinaria degli azzurri, con innegabili meriti di Spalletti e Giuntoli, che resterà sicuramente a Napoli. Non vanno sottovalutati, tuttavia, i meriti anche di Peppe Santoro, il vero collante tra squadra e dirigenza”.

Kvaratskhelia emblema della stagione azzurra?

“Quando sono andati via i senatori i tifosi del Napoli sembravano inconsolabili. Chi ha sostituito il capitano Insigne, però, è attualmente quinto in Europa per somma di gol e assist. Parliamo di Kvaratskhelia che, dopo Leo Messi, Saka, Neymar e Kolo Muani, occupa la quinta posizione a quota dodici gol e dieci assist”.