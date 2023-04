Il Mattino – Slittamento Napoli-Salernitana, si attende l’ufficialità della Lega: niente ritiro pre-match per gli azzurri

La Lega Calcio fino a tarda sera non riceve l’ordinanza del prefetto di Napoli e dunque non può ufficializzare il rinvio. Lo farà oggi. In via Rosellini hanno atteso a lungo l’invio della nota: sono perplessi per la decisione ma alzano le mani. Hanno stabilito anche lo spostamento della gara con l’Udinese al Friuli – che pure potrebbe essere decisivo – da martedì a giovedì alle ore 20,45 (diretta Dazn). Nulla ancora di ufficiale, in ogni caso. Lo slittamento di 24 ore del match porta conseguenze anche organizzative per la squadra: perché salta il ritiro pre-partita degli azzurri.

Impossibile trovare una sistemazione per la squadra per domani notte: la tradizionale sede, l’hotel Gli Dei a Pozzuoli, è completamente sold out. E stamane il team manager Santoro, con il vice presidente Edo De Laurentiis, proverà a trovare una soluzione logistica di emergenza. Ma come ha spiegato il patron del Napoli «non c’è una sola stanza di albergo libera». Dunque, nessun ritiro prima del match dello scudetto. Spalletti, tanto, quest’anno lo aveva già abolito per le gare in notturna, conservandolo solo per i match in programma alle 15.

