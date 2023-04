Elmas sull’assist a Raspdori: “Se ti faccio assist mi dai 500 euro. Sto ancora aspettando…”

Le qualità dei calciatori del Napoli sono il vero segreto di questa squadra che sta per realizzare il sogno atteso da 33 anni. Titolari e panchina non fa differenza in fatto di generosità, umiltà, tecnica e sacrificio. Eljif Elmas, che domenica contro la Juve ha servito l’assist a Raspadori per il gol della vittoria, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, e divertito ha detto: «Glielo dico sempre prima delle partite, se ti faccio assist mi dai 500 euro. Sto ancora aspettando…».

Factory della Comunicazione

Il suo orgoglio è grande e lo dimostrano anche le sue parole: «Veniamo da paesi come Kosovo, Macedonia, Slovacchia, Nigeria e Camerun e stiamo per entrare nella storia di questa città. Da piccolo non avrei mai pensato di poter vincere lo scudetto». Prima, però, c’è il derby e, ovviamente, Inter-Lazio: «Se toccherà solo a noi vincere, non sbaglieremo. Vogliamo festeggiare domenica. Ma non sarà una partita facile». Elmas fa un passo indietro e racconta delle emozioni già vissute dopo la vittoria contro la Juventus: «Non mi aspettavo di trovare tutti quei tifosi a Capodichino, non oso immaginare cosa accadrà quando vinceremo lo scudetto. Napoli lo aspetta da troppo tempo e non vediamo l’ora di conquistarlo. Vogliamo godercelo». Il segreto del Napoli è la rosa ampia e la disponibilità di tutti: «Chi entra fa sempre bene, c’è grande generosità da parte nostra, siamo una squadra all’altezza, anche chi gioca meno dimostra sempre il proprio valore». Come il tridente subentrato dalla panchina a Torino: «Appena Zielinski me l’ha passata, ho alzato la testa e, con Osimhen che attaccava la porta, ho visto Raspadori libero sul secondo palo». Il resto è storia. Fonte CdS