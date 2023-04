Dall’Inghilterra – Il Tottenham vuole Meret, offerta super per il portiere azzurro

Alex Meret si è messo in mostra in questa stagione come non aveva fatto ancora, è venuto fuori con tutta la sua qualità e se ne sono accorti anche in in Inghilterra. Come riporta infatti il Daily Mail, non solo il New Castle ma anche il Tottenham avrebbe messo gli occhi sul portiere azzurro. In particolare gli Spurs sono pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per Meret, 15 in più di quelli pagati dal Napoli. Per concretizzare tali voci però si aspetta il cambio di allenatore, quando andrà via l’italiano Conte. Fonte Il Mattino

