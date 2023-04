Cosa sono i quick games? Cosa c’entrano con il calcio?

Il termine Quick Games significa, letteralmente, giochi veloci, rapidi. E in effetti si tratta proprio di giochi pensati per essere giocati nei ritagli di tempo a degli utenti. Sono giochi online istantanei che consentono, però, di vincere anche premi sostanziosi.

Non richiedono l’installazione di apposite applicazioni, ma funzionano direttamente dal browser dello smartphone o del tablet e, nella maggior parte dei casi, si può giocare anche senza puntare soldi reali. In questo articolo andremo a vedere quali sono i quick games più richiesti dai siti di gioco online e qual è la connessione con il gioco del calcio.

Iniziamo con il dire subito che con il calcio c’entrano poco. O meglio, se sperate di trovare Quick Game sul Napoli o sulle altre squadre del nostro campionato purtroppo non verrette accontentati. Se invece cercate un gioco ispirato al mondo del calcio allora qualcosa esiste. Goal è un quick game nel quale lo scopo è arrivare fino a fondo campo e realizzare una rete. Il campo è composto da una serie di righe e colonne nelle quali sono piazzate delle bombe nascoste in modalità casuale. Ad ogni turno bisogna avanzare di una colonna stando bene attenti a evitare gli esplosivi. Se riusciamo ad arrivare a fondo campo otteniamo il premio relativo. La difficoltà è legata alla dimensione del campo. Tre possibili rettangoli di gioco a disposizione: 4×3, 7×4 e 10×5. Interessante l’opzione che consente di fermarsi e ritirare la vincita fino a quel momento accumulata in qualsiasi momento del gioco.

Un altro gioco, che non c’entra però con il mondo del calcio ma che ha avuto un enorme successo nel settore, è Aviator. Un gioco multiplayer sociale costituito da una curva crescente disegnata da un piccolo aeroplanino stilizzato. L’aereo sale per un tempo indeterminato portando sempre più in alto il moltiplicatore. Il giocatore deve, in qualsiasi momento, uscire dall’aereo prima che questo sparisca dallo schermo lasciando tutti a bocca asciutta. Un gioco pensato per tutti i tipi di giocatori, anche i meno esperti, che sa però colpire per la sua immediatezza, dinamicità e, soprattutto, facilità di vittoria. I più intrepidi possono anche provare a restare a bordo più a lungo, cercando di incassare così il moltiplicatore più alto, ma i più metodici e scrupolosi hanno capito che prendere poco in modo costante è la tecnica più efficace per il successo.

Sono molti gli Aviator Casino che hanno scelto il gioco di punta del marchio Spribe come principale quick game per i loro utenti, consci di proporre un prodotto di altissima qualità e decisamente innovativo. Tra i giochi che stupiscono per l’essenzialità delle regole vi è senza dubbio HotLine, ovvero Linea Calda. A discapito del nome, non si tratta di una chat erotica, ma di un gioco originato dall’industria degli eSport che dà la possibilità di vincere fino a 1056 volte la puntata. Disponibile anche in versione demo (come gli altri giochi finora elencati), in HotLine bisogna predire se la prossima estrazione sarà del rosso, del nero o del simbolo fuoco. Per ognuno è prevista una percentuale di estrazione e un moltiplicatore annesso. Nulla più.

La possibilità di giocare la “modalità ad alto rischio” raddoppia le linee di estrazione e, ovviamente, i moltiplicatori annessi. Scommettendo su un colore si deve sperare che esca su entrambe le linee per ottenere il premio. Il gioco è tanto semplice quanto magnetico. Iniziare a giocare ti cattura e ti rilassa allo stesso tempo.

Chiudiamo con HiLo, un gioco ancora una volta proposto da Spribe che mantiene la grafica minimalista e la modalità di gioco altrettanto semplice tipica del provider. Un mazzo di carte coperte e l’estrazione di una carta alla volta, il giocatore dovrà predire se la carta che uscirà sarà più alta o più bassa di quella precedente. Più si colleziona un filotto di risultati uguali, maggiore sarà il moltiplicatore ottenuto.