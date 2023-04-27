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UFFICIALE, SERIE B – Gli arbitri della 35^: Feliciani a Benevento

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 35ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma lunedì 1 maggio.

 

Factory della Comunicazione

CAGLIARI – TERNANA    Domenica 30/04 h. 16.15

LA PENNA

DE MEO – DI GIOIA

IV:      VIRGILIO

VAR:     BANTI

AVAR:       MERAVIGLIA

 

SPAL – PERUGIA      Domenica 30/04 h. 16.15

MANGANIELLO

BERCIGLI – ROSSI M.

IV:      CALDERA

VAR:     AURELIANO

AVAR:       MIELE G.

 

COMO – PALERMO    h. 12.30

PATERNA

LAUDATO – CIPRIANI

IV:       NICOLINI

VAR:      FOURNEAU (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:       LONGO S. (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

 

ASCOLI – PISA    h. 15.00

ABISSO

AFFATATO – MARCHI

IV:     PETRELLA

VAR:     NASCA

AVAR:     MERAVIGLIA

 

BARI – CITTADELLA    h. 15.00

MASSA

MASSARA – FONTANI

IV:      CARRIONE

VAR:     MARINELLI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:     PEZZUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

 

BENEVENTO – PARMA      h. 15.00

FELICIANI

LOMBARDO – DI GIACINTO

IV:     CAVALIERE

VAR:     GHERSINI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:      SERRA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

 

BRESCIA – COSENZA    h. 15.00

PICCININI

ZINGARELLI – ROCCA

IV:     RINALDI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     MIELE G.

 

SUDTIROL – GENOA    h. 15.00

DI BELLO

PAGLIARDINI – SCARPA M.

IV:     GIORDANO

VAR:      MARIANI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:       ROSSI L. (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

 

VENEZIA – MODENA    h. 18.00

RUTELLA

DEI GIUDICI – CIPRESSA

IV:       LONGO E.

VAR:      AYROLDI

AVAR:      PAGANESSI

 

FROSINONE – REGGINA    h. 20.30

PRONTERA

PRENNA – SACCENTI

IV:     SCARPA E.

VAR:     FABBRI

AVAR:      MUTO

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