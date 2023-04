Ufficiale – Napoli-Salernitana, zona pedonale in città! Orari, divieti e zone

E’ arrivata l’ufficialità, Napoli- Salernitana si giocherà domenica, molto probabilmente alle ore 15 e, durante la conferenza stampa, che ha visti protagonisti il presidente Aurelio De Laurentiis in collegamento, con la presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi oltre che del Prefetto Claudio Palomba, è stato annunciata l’area pedonale nel centro storico. Questa l’ordinanza:

Premesso che:

individuate dalla Ouestura di Napoli d’intesa con il Comando della Polizia Locale, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle

Forze di Polizia e per specifiche esigenze della cittadinanza residente, con la specifica indicazione di 91 punti di controllo;

• a seguito della predetta comunicazione, è stata predisposta l’ipotesi di perimetrazione dell’area da interdire, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Zona da interdire alla circolazione coincidente con l’area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze: largo

Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Crispoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Mridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli

Scalzi, via Salvator Rosa, piazza

piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio

Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sanazaro, via Mergellina; ? ulteriori strade da interdire alla circolazione: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola

Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, gallegia 4

Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza.