Napoli-Salernitana senza tifosi ospiti, ipotesi uso per i supporters azzurri

La gara fra Napoli e Salernitana, per motivi di ordine pubblico, non sarà aperta ai tifosi ospiti, e c’è al vaglio l’ipotesi di usare il settore per rispondere all’immensa domanda di biglietti per i tifosi napoletani, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “Duemila posti in più a disposizione dei tifosi del Napoli per assistere dallo stadio Maradona alla gara del possibile scudetto. Un’ipotesi al centro del dibattito per il derby contro la Salernitana. La partita è vietata ai residenti a Salerno, al momento il settore ospiti è chiuso, la richiesta a gran voce dei tifosi, attraverso i social e non solo, è quella di aprirlo ai napoletani per consentire a chi è rimasto privo di biglietto di essere presente alla sfid a che può valere la storia. Una possibilità che può diventare concreta solo con l’apertura da parte delle autorità su richiesta del Napoli. A disposizione ci sarebbero altri 2mila posti (per un totale di paganti vicino ai 55mila) perché, come specificato da Amedeo Bardelli, direttore Sport Business Ticketone, la piattaforma dov’è possibile acquistare online i tagliandi, «alcuni posti non sono in vendita per scarsa visibilità come quelli in basso». Per Bardelli, intervenuto a Radio Marte, «non ci sarebbero problemi a vendere i tagliandi del settore ospiti, ma aspettiamo cosa diranno le autorità preposte»”.

