Milanese: “Napoli-Salernitana? Gli azzurri si affideranno alla solita identità di gioco”

Mauro Milanese, doppio ex di Napoli e Salernitana, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Come si prepara una partita Scudetto come quella contro i granata?

“Si prepara come si preparano molte altre partite, come fatto a San Siro contro i nerazzurri o altre gare di spessore. Alla fine, il Napoli sa di avere tutte le possibilità di arrivare al risultato. Gli azzurri si affideranno alla solita identità di gioco, ed allo stimolo che il Maradona saprà fornire. Anche per i granata non mancheranno le motivazioni di uno stadio che saprà essere fattore, e di un derby campano che per tanto tempo è mancato in categoria”

Parere sul probabile spostamento della sfida tra Napoli e Salernitana?

“Non credo sia giusto per i tifosi granata. Tuttavia, sarebbe opportuno avere rispetto per tutte le squadre in lotta ancora per obiettivi importanti, tra permanenza nella massima serie e qualificazione alla prossima Champions. Forse, la contemporaneità sarebbe l’opzione più giusta per tutti i club con traguardi ancora in bilico, a prescindere dalle logiche dei diritti televisivi”