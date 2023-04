Manfredi: “Napoli-Salernitana dopo Inter-Lazio? È la conclusione che speravamo! Domenica zona pedonale dalle 12 alle 4 di mattina: ecco dove

l Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nel corso della conferenza stampa tenuta alla Prefettura, ha annunciato le misure in vista delle possibile festa scudetto di domenica pomeriggio:

Factory della Comunicazione

“Siamo arrivati alla conclusione che speravamo, ovvero di concentrare domenica i due eventi sportivi legati a Inter-Lazio e Napoli-Salernitana che possono determinare un risultato definitivo per la conclusione del campionato. Questa è stata una richiesta fatta per garantire una migliore gestione delle risorse che dobbiamo mettere in campo dal punto di vista dei sistemi di trasporto e di sicurezza in un fine settimana lungo e denso.

C’è il Comicon, una partita decisiva di Basket, il primo maggio con una serie di eventi in città che prevede un dispiegamento di forze che è straordinario e doveva essere ben bilanciato. Insieme alle questura e alle forze dell’ordine l’idea che è stata messa in campo è garantire la massima libertà per la gioia tanto attesa da 33 anni, però facendo in modo che si possa garantire la sicurezza di tutte le persone e non solo. Speriamo possa avvenire domenica ma questi dispositivo è replicabile eventualmente gli altri giorni qualora domenica non sia la giornata giusta. Napoli deve dimostrare tutta la sua gioia ma anche la sua capacità organizzativa.

Analogamente garantire nell’area del centro storico che sia una festa a piedi e senza scorribande di automobili e motorini che potrebbero essere incompatibili con la gioia e la sicurezza. Per questo motivo ci sarà un grande impegno del comune, ci sarà una grande area pedonale nella zona del centro storico che partirà alle 12 di domenica e qualora ci saranno i festeggiamenti si protrarrà fino alle 4 della notte tra domenica e lunedì. sarà un’area pedonale presidiata ai varchi da polizia municipale e forze dell’ordine. Ci sarà anche il presidio di alcuni monumenti individuati affinchè non vengano danneggiati. Sarà una bellissima festa e sarà fatta con responsabilità. Napoli è una città che saprà festeggiare.

Domenica avremo circa 300-400 vigili più personale di supporto. Voglio mostrare la mia gratitudine alla città e a tutti i dipendenti del comune che hanno manifestato grande disponibilità per garantire la più grande sicurezza possibile.

I trasporti saranno aperti fino a mezzanotte con un piano specifico di presidio delle stazioni sia di AMN che EAV e Ferrovia dello Stato, si cercherà di evitare eccessiva presenza di persone all’ingresso. Ci sarà un pre filtraggio per accedere e avere sicurezza massima. Al Largo Maradona è stato fatto un sopralluogo e ci sarà un presidio con alcuni punti che, in caso di eccessiva presenza, porterà al blocco degli accessi”.