LIVE KNN, la parola ad Elmas: “State sicuri che la partita non la sbaglieremo”

E con questa spettacolare conferma, Elmas salita tutti dando l’appuntamento in città, per festeggiare

Io voglio vincere, non voglio che qualcuno, nel caso la Salernitana, venga a vincere quando io devo vincere lo scudetto, potete stare certi che semmai la Lazio giocasse alle 12.30 e non dovesse vincere, noi la partita non la sbaglieremo, assolutamente.

Uno schiaffo al Chucky ed uno ad Olivera, questo farò, perchè sono troppo simpatici, questa è la prima cosa che farò quando vinceremo lo scudetto.

Sì, parliamo della festa, è normale, a volte non crediamo di aver fatto tutto questo. Noi veniamo da paesi piccoli, come Serbia, Kosovo, Nigeria, Macedonia, non pensavamo che un giorno saremmo arrivati a tanto. Da bambino non immaginavo certo una cosa del genere, ci godiamo quello che stiamo facendo, perchè quando ci ricapiterà?

Quando mi è arrivata la palla, sapevo già che era per Jack, perchè io prima della partita lo avevo detto: ti faccio un assist e tu mi dai 500 euro. Ancora me li deve dare.

Ovviamente Spalletti ci chiede di essere concentrati sulla Salernitana, di mantenere le distanze acquisite in modo da dimostrare anche da parte di chi gioca di meno, quanto vale

Io non mi aspettavo di certo 10000 persone ad aspettarci, per questo ero emozionato e in tutta sincerità io non immagino cosa succederà nel momento della vittoria vera. E’ bellissimo vedere tutto azzurro

Domenica sera è stato perfetto, io e Piotr siamo entrati al momento giusto, abbiamo festeggiato perchè sappiamo cosa significa vincere là e quanto sia difficile

Abbiamo appena finito l’allenamento, ora sto tornando a casa

Salottino con Eljif Elmas, in diretta da Radio Kiss Kiss Napoli.