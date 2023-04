Di Napoli, doppio ex: “La Salernitana ha potuto beneficiare di un cambiamento importante con Sousa”

Il doppio ex di Napoli e Salernitana, Arturo Di Napoli, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Al Maradona arriverà una Salernitana in ripresa?

“Tutte le partite, al di là delle differenze tecniche che le rose impongono, vanno sempre giocate. La Salernitana ha potuto beneficiare di un cambiamento importante sotto il punto di vista della mentalità con l’avvento di Sousa. Un tecnico di grande esperienza, che conosce tante lingue e che per questo riesce a comunicare in modo efficace con i propri giocatori. Il tecnico granata sta facendo un gran lavoro. La partita non dovrà essere sottovalutata. Gli azzurri hanno l’occasione di vincere lo Scudetto in un derby campano, e non nego che sia un traguardo che mi fa piacere. Il tricolore dei partenopei è la rivincita del Sud”

Giocare in contemporanea darebbe la giusta gioia a tifosi e calciatori?

“La mentalità ultras è complicata, se non la si conosce non la si può comprendere. L’anima del movimento calcistico risiede in quelli che sono i suoi protagonisti, ovvero giocatori e tifosi. È fondamentale rispettare a chi fa sacrifici per inseguire le proprie passioni, e dà il massimo per garantire sostegno ai propri colori. Ci sono principi che si possono non condividere, ma che vanno rispettati. Comprendo gli interessi di ordine pubblico, meno quelli imposti dai diritti televisivi a discapito dello spettacolo”