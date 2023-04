De Laurentiis: “Napoli-Salernitana si giocherà domenica, l’orario lo deciderà la Lega. Su Udinese-Napoli…”

Con ogni i probabilità Napoli-Salernitana sarà stata spostata a domenica 30 aprile alle 15. Il Prefetto di Napoli Claudio Palomba, insieme al Questore e al Sindaco di Napoli interverranno a breve in conferenza stampa per ufficializzare lo slittamento e spiegare i dettagli e i motivi che hanno portato alla decisione di slittare la gara. Presente virtualmente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che è in collegamento

Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

“Sono estremanente soddisfatto del prevenire piuttosto che curare. Nel passato non sono mai state ffatte queste riunioni atte a non lasciare al caso gli accadimenti. Ci sono state altre occasioni per festeggiare, ricordo al Coppa Italia e la Supercoppa e il passagigo in Serie A. Questa è una città che ama molto festeggiare, ma bisogna farlo in totale sicurezzaa. La città è diventata cosciente e matura e faccio un plauso per la crescita, Napoli è vista in ogni parte del mondo, oltre che nel calcio anche come città.

“Oggi ho visto strade preparate con l’essenza della napoletanità con immagini di Maradona ma anche Troisi e De Filippo: la napoletanità, quella che poi fa nascere la supremazia della bellezza. Quella bellezza che i nostri registi decantano. Il problema credo che non ci sia in quanto i nostri concittadini stanno vivendo questo evento come un evento che gli appartiene. Non per colpa del caso è accaduto solo dopo, ma è un altro discorso. Diamo dimostrazione che a Napoli si può vivere in bellezza e tranquillità, si può credere di essere straordinari come questa città dimostra da secoli”.

“Il rinascimento di questa città ha determinato anche stranieri presenti in città e altri che arrivano da tanti paesi. Tutti si sono interessati al fatto X in più, il Napoli Calcio. Mettere in essere, in maniera precauzionale, un piano, è cosa giusta. Il successo del Napoli calcio spinge a far si che venga garantita la sicurezza”.

“Sono scaramantico ma i miei riti li faccio in segreto: Quando ti regalano un corno, lo devi caricare di positività senza mostrarlo agli altri. Non posso mostrare quale danza farò il giorno prima o poco prima dell’inizio. Udinese-Napoli? Con la calendarizzazione non centriamo nulla, la decisione spetta alla Lega. Ci verrà comunicato l’eventuale tipo di spostamento. Non giocheremo martedì, se sarà mercoledì o giovedì lo vedremo e attendiamo. Non sappiamo ancora se si giocherà domenica alle 15 o alle 17”.