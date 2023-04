Bagni: “Le qualità tecniche di Raspadori sono sotto gli occhi di tutti”

Il dirigente ed ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “La Champions sfumata col Milan? Non so, se fossi stato diffidato, per evitare di saltare l’eventuale semifinale, forse anche io avrei pensato che Brahim Diaz o Leao lo avesse fermato quello vicino a me. Il problema è che 3 volte il Milan ha segnato su ripartenza, ma queste situazioni si sono ripetute solo col Milan. Il Napoli meritava di andare in semifinale e giocarsela, ma per qualche disattenzione non ci siamo arrivati. Abbiamo però vinto un campionato e so che ci si resta male perché si avevano tutte le armi per arrivare fino in fondo anche in Champions, ma non roviniamo la festa perché la stagione è stata strepitosa.

Factory della Comunicazione

Le qualità tecniche di Raspadori sono sotto gli occhi di tutti. Il gol di Torino gli ha risollevato il morale, ma è stato poco a disposizione in stagione. Magari pensava di giocare di più, ma è stato molto utile e anche con lo Spezia è stato determinante. Il gol a Torino l’ha festeggiato con gioia e credo che lo vedremo con più prestazioni e gol nei prossimi anni”.