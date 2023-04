Napoli/Salernitana verso il rinvio: oggi ulteriore riunione

Rinvio a domenica molto probabile. Stando a quanto riporta l’edizione napoletana del quotidiano Repubblica, Napoli-Salernitana dovrebbe slittare. Si legge: “Oggi la decisione, mentre è quasi definito il piano sicurezza, con 90 varchi cittadini, monumenti “blindati” da esercito e vigili del fuoco per evitare danneggiamenti e duemila tra militari e forze dell’ordine in arrivo in città. Da qui l’ipotesi di rinviare Napoli-Salernitana a domenica, in contemporanea con la gara di Milano oppure alle 15, così da concentrare in un’unica giornata la gestione dello stadio e quella della piazza. L’ultima parola arriverà oggi, all’esito della riunione dell’Osservatorio del Viminale che inizierà a mezzogiorno. Abbiamo analizzato la situazione – spiega il prefetto – ed è emersa in maniera abbastanza condivisa l’ipotesi di uno slittamento. D’altra parte, il principio della contestualità esiste già per le ultime due giornate di campionato».

La cosa non è per nulla semplice, ovvio visto che: “La modifica dei calendari impatta sui diritti televisivi e pubblicitari, inoltre lo spostamento della partita con la Salernitana imporrebbe anche il rinvio di Udinese-Napoli, prevista martedì 2 maggio, che non potrebbe essere disputata dopo un solo giorno di intervallo. Ma i profili di ordine pubblico finiranno quasi certamente per avere il sopravvento: un provvedimento dell’Osservatorio o del prefetto chiuderebbe qualsiasi altro discorso”