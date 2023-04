Gallo, giorn.: “De Laurentiis, al di là della foto con gli ultras che per me resta un buco nero della stagione, ha grandi meriti programmatici”

Il direttore de IlNapolista, Massimiliano Gallo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. «Questo scudetto dovrebbe essere l’occasione per buttarsi alle spalle un modo di pensare che non condivido, ovvero di complottismi o errori arbitrali in malafede. Gli errori arbitrali ci sono stati e ci saranno, non c’è questo complotto internazionale ai danni del Napoli. Questo scudetto fa saltare il banco dei luoghi comuni, perchè il Napoli non vincerà solo perchè ha il migliore calciatore al mondo, ma grazie al collettivo e Spalletti è un custode, per certi versi quasi eccessivo, del collettivo. De Laurentiis, al di là della foto con gli ultras che per me resta un buco nero della stagione, ha grandi meriti programmatici. Questa vittoria speriamo non sia l’unica, a festeggiare è facile e siamo tutti bravi, a programmare invece un ciclo vincente è più difficile. Spero che non sia un unicum questa vittoria, e in questo senso secondo me sarebbe giusto festeggiare quando sarà. Quindi sabato se il Napoli vince saremo contenti, poi domenica se la Lazio non vince che cosa deve essere programmato? Si scende in strada, felici e sereni, e si festeggia. E sono molto contento per i tanti 35enni, e per quelli ancora più giovani, che non hanno vissuto questa gioia»

