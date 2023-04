Comune di Napoli, l’ass. De Iesu: “Piano festa Scudetto, vieteremo l’ingresso di auto e moto per le vie della città”

Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità presso il Comune di In diretta anel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità presso il Comune di Napoli.

Le sue parole sulla festa scudetto:

“Il piano per Napoli-Salernitana? La prospettiva è di realizzare un’area di divieto di accesso e di transito ai veicoli motorizzati. L’area sarà estesa per gran parte della città, per evitare che venga garantito l’ordine e la sicurezza dei pedoni che vorranno festeggiare. I flussi sono già potenzialmente insostenibili per la vivibilità della città, quindi dobbiamo prevenire e non permettere a migliaia di auto e moto di affollare le vie del centro. Speriamo che questo evento eccezionale non venga guastato dai soliti luoghi comuni, ma anzi che si possa dare un esempio totale a tutto il Paese. Cerchiamo di vivere a piedi e con i mezzi pubblici l’entusiasmo della festa.

Tutte le amministrazioni locali stanno sollecitando l’Osservatorio per giocare domenica, anche se la partita di sabato genererebbe al 50% lo stesso entusiasmo della matematica acquisita. Giocare Napoli-Salernitana di domenica ci darebbe una mano a razionalizzare l’utilizzo delle Forze dell’Ordine. Ci sono in ballo temi importanti, come la sicurezza e l’ordine pubblico. Dobbiamo valutare tutto con attenzione, visto le grandi folle che animeranno le vie della città. Sono tutti temi al vaglio dell’Osservatorio e speriamo che venga accolta la nostra richiesta di giocare Napoli-Salernitana alla domenica.

Napoli-Pesaro di Basket anticipata per lo Scudetto e a poche ore dall’attuale Napoli-Salernitana? E’ stata comunque una decisione di buon senso. Alle Forze dell’Ordine starà poi il compito di gestire la sicurezza pubblica in ogni scenario.