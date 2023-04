Cannella, ds: “E’ eccessivo che gli ultras della Salernitana impongano ai napoletani di Salerno a non festeggiare lo Scudetto”

Il dirigente sportivo ed intermediario, Giuseppe Cannella, ha parlato ai microfoni di Radio Punto NUovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “E’ eccessivo che gli ultras della Salernitana impongano ai napoletani di Salerno a non festeggiare lo Scudetto, ma la rivalità calcistica è questa e bisogna farne i conti. E’ un pensiero estremo, purtroppo, ma ci sono anche tanti tifosi della Salernitana, che conosco, che sono molto contenti che il Napoli stia riportando lo Scudetto in Campania. Bisogna rispettare questa Salernitana, che sta raccogliendo risultati positivi con una striscia record. La formazione di Sousa ha raggiunto una maturità mentale diversa ed il Maradona pieno e voglioso di festeggiare sarà solo uno stimolo in più per i calciatori granata. Dopotutto la Salernitana deve blindare quanto prima la salvezza. De Sanctis? Sa benissimo cosa fare per assestare ulteriormente la squadra in Serie A. C’è già un buon indirizzo per la prossima stagione. Il Napoli può aprire un ciclo? Assolutamente sì, il Napoli è avanti 2-3 stagioni rispetto alle concorrenti per lo Scudetto, ha svecchiato la squadra e ha un allenatore visionario come Spalletti. Osimhen sarà impossibile da tenere, ma con lui in panchina certi rischi puoi permetterteli. Lo staff tecnico, poi, saprà dove e come andare a sostituire un calciatore simile”.

