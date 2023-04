Iannone, ex arbitro: “Cuadrado antisportivo? Sono d’accordo. Ha dei precedenti ed è noto a tutti”

Antonio Iannone, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio.

“Il geometra ravennate Fabbri ha fatto 120 partite di Serie A e nonostante la posizione geografica di appartenenza, non ha mai diretto un derby romano o milanese. Quando succede questo, faccio le mie riflessioni. Rocchi vuole dare una possibilità a quest’arbitro e nel corso degli anni gliene sono state offerte varie. In ogni caso, c’è da introdurre la possibilità di far parlare gli arbitri: quando prendi o non prendi una decisione devi sapere che ti troverai davanti a microfoni per le spiegazioni. L’importante è che si rende pubblico e si evita ogni retropensiero. Chi opera sa bene che dopo deve rendere pubblica una dichiarazione, così come avviene per le sentenze, di modo che ci sia la massima chiarezza. Fallo di Milik su Lobotka? C’è un’errata valutazione che un arbitro con quel numero di partite e preparazione valuta in modo arbitrario. Gol annullato? Lì se non ci fosse stata la segnatura della rete tutto passava in cavalleria, siccome è stata segnata si vede tutto ciò che ha portato alla realizzazione. È evidente che Milik gioca in modo non pulito, con un intervento falloso su Lobotka. Questa è una bella applicazione del protocollo VAR. Cuadrado antisportivo? Sono d’accordo. Ha una storia non proprio brillante, ha dei precedenti ed è noto a tutti, lo definirei scontato, ma non significa che non va punito. Esercita una sorta di inganno”.