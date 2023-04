Derby sold out, a ruba anche i tagliandi per Udine

Spalletti nel dopo partita dell'”Allianz Stadium” ha fatto i complimenti agli azzurri e concesso loro due giorni di riposo. Al rientro nulla cambierà nel programma di lavoro e nella mentalità, tutto sarà focalizzato sull’impegno contro la Salernitana, nulla è stato ancora programmato per domenica, la squadra da programma si ritrova in genere la mattina dopo la partita a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Spalletti per il derby di sabato contro la Salernitana avrà nuovamente a disposizione Simeone e molto probabilmente anche Politano. Sono stati già venduti 45mila biglietti per la sfida contro i granata e si arriverà al sold out e cioè a quota 52 mila. A ruba anche i tagliandi per la trasferta di Udine, venduti in un quarto d’ora i 1330 tagliandi del settore ospiti, che potevano essere acquistati solo dai tifosi azzurri in possesso della Fidelity Card, mentre i napoletani residenti al nord possono comprare anche ticket degli altri settori (centinaia di napoletani erano in coda ieri ai botteghini della Dacia Arena e lo stadio è già quasi sold out).